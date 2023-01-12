Об этом стало известно 12 января. Джапарова выступила на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по верховенству права в международных отношениях.

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"Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы планируем вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", – заявила замминистра.

Россияне уничтожили безопасность

Джапарова сказала, что Россия практикует против Украины право силы. Теперь никто не может чувствовать себя в безопасности.

Если страна, которая злоупотребляет правами и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности, нападает на другое государство-член ООН, это означает только одно – безопасность разрушили, международный мир под сомнением, верховенство права грубо нарушается, – подчеркнула замминистра.

Она добавила, что с 24 февраля 2022 россияне убили в Украине 453 детей. Однако на самом деле количество жертв может быть больше, потому что неизвестно, что происходит на оккупированных территориях.