Про це стало відомо 12 січня. Джапарова виступила на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо верховенства права в міжнародних відносинах.

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"Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми плануємо винести на розгляд Генеральної Асамблеї", – заявила заступниця міністра.

Росіяни зруйнували безпеку

Джапарова сказала, що Росія практикує проти України право сили. Відтак, тепер ніхто не може почуватися у безпеці.

Якщо країна, яка зловживає правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки, нападає на іншу державу-члена ООН, це означає лише одне – безпеку зруйнували, міжнародний мир під сумнівом, верховенство права брутально порушують, – наголосила заступниця міністра.

Вона додала, що з 24 лютого 2022 року росіяни вбили в Україні 453 дітей. Проте насправді кількість жертв може бути більшою, бо невідомо, що відбувається на окупованих територіях.