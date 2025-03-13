Яку допомогу надала Україна Сирії

Україна передала Сирії – 3 850 тонн борошна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінагрополітики.

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Нагадаємо! Україна уже доставила у Сирію 500 тонн пшеничного борошна, ним було забезпечено 33 250 сирійських родин.

Це чергова партія гуманітарної допомоги для Сирії від України.

Віталій Коваль Міністр аграрної політики та продовольства України Україна продовжує підтримувати сирійський народ. Ще одна партія гуманітарної допомоги надійшла до Сирії. Спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН борошно буде розподілено між місцевими пекарнями.

Як зазначив Коваль, переданого українського борошна вистачить на те, аби протягом року годувати орієнтовно 60 тисяч осіб.

Зверніть увагу! У листопаді 2024 року Володимир Зеленський заявив, що ініціатива Grain From Ukraine, яка була започаткована ще у 2022 році, дозволила врятувати від голоду близько 20 мільйонів людей з усього світу.