Какую помощь оказала Украина Сирии

Украина передала Сирии – 3 850 тонн муки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.

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Напомним! Украина уже доставила в Сирию 500 тонн пшеничной муки, ею было обеспечено 33 250 сирийских семей.

Это очередная партия гуманитарной помощи для Сирии от Украины.

Виталий Коваль Министр аграрной политики и продовольствия Украины Украина продолжает поддерживать сирийский народ. Еще одна партия гуманитарной помощи поступила в Сирию. Совместно со Всемирной продовольственной программой ООН мука будет распределена между местными пекарнями.

Как отметил Коваль, переданной украинской муки хватит на то, чтобы в течение года кормить ориентировочно 60 тысяч человек.

Обратите внимание! В ноябре 2024 года Владимир Зеленский заявил, что инициатива Grain From Ukraine, которая была основана еще в 2022 году, позволила спасти от голода около 20 миллионов человек со всего мира.