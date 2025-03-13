Экспорт в ЕС достиг рекордных значений

Заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения "Института аграрной экономики" Александр Захарчук рассказал, что характерной чертой 2024 года стал тот факт, что страны Европейского Союза закрепились в качестве основных импортеров семян гибридной кукурузы из Украины, сообщает 24 Канал.

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По его словам, поставки в этот регион в 2024 году выросли по сравнению с довоенным 2021 годом более чем в 30 раз и достигли рекордного показателя в 115 миллионов долларов. Этот результат составил 93,8% от общей суммы 8 % от общей суммы экспортированного в прошлом году отечественных семян в 122,6 миллиона долларов, проинформировал Александр Захарчук.

Обратите внимание! Основным импортером семенной кукурузы украинского производства является Франция, которая в прошлом году закупила 9,7 тысяч тонн этого вида агропродукции таможенной стоимостью 26,1 миллиона долларов.

Куда еще Украина экспортировала кукурузу

Также значительные поставки семенной кукурузы Украина осуществила в другие страны Евросоюза:

Австрию – 9,2 тысячи тонн (23,8 миллиона долларов);

– 9,2 тысячи тонн (23,8 миллиона долларов); Румынию – 9,1 тысячи тонн (23,4 миллиона долларов);

– 9,1 тысячи тонн (23,4 миллиона долларов); Венгрии – 7,7 тысячи тонн (23,8 миллиона долларов);

– 7,7 тысячи тонн (23,8 миллиона долларов); Германии – 3,2 тысячи тонн (7,0 миллиона долларов);

– 3,2 тысячи тонн (7,0 миллиона долларов); Хорватии – 1,3 тысячи тонн (3,1 миллиона долларов).

Заметно меньшие объемы экспорта семян этой сельхозкультуры в Молдову – 0,8 тысячи тонн (2,5 миллиона долларов), а также в Казахстан – 0,6 тысячи тонн (1,2 миллиона долларов).

Что еще экспортируют украинские производители и какие перспективы

Кроме кукурузы, Украина осуществила поставки на зарубежные рынки семян других сельскохозяйственных культур:

пшеницы (1092 тонны),

(1092 тонны), семян ржи (856 тонн),

(856 тонн), ячменя (368 тонн),

(368 тонн), семена подсолнечника (268 тонны),

(268 тонны), сои (30 тонн),

(30 тонн), сорго (29 тонн),

(29 тонн), гречихи (23 тонны).

Указанные культуры дополнительно принесли нашему государству около 4,3 миллиона долларов выручки от их реализации, что на уровне показателей 2022 и 2023 годов.

Важно! За 2024 год экспорт закрепился на уровне 2023 года за счет дополнительных возможностей развития отечественного семеноводства в военный период. С одной стороны, это связано с потерей части логистических каналов поставки семян из-за рубежа из-за широкомасштабного вторжения России на территорию нашего государства, а с другой – с увеличением производства на собственных мощностях отечественных семенных заводов, в том числе и крупных иностранных компаний в Украине, подытожил Александр Захарчук.