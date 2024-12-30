Гуманітарна допомога від України

Ці 500 тонн борошна, що будуть доставлені до Сирії, забезпечать продовольством понад 33 тисячі сирійських сімей, або 167 тисяч осіб, протягом місяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Syria TV.

Читайте також Україна відправила у Сирію гуманітарним вантажем 500 тонн борошна

Це безкоштовна гуманітарна допомога, перша з партій. Україна готова надавати значно більше.

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Україна залишається гарантом продовольчої безпеки та допомагає іншим навіть у час війни. Це символічний контраст. Росія експортувала до Сирії бомби, смерть та руйнування. Україна експортує борошно, гарантії життя та відновлення.

Міністр також нагадав під впливом Москви сирійський режим на чолі з Башаром Асадом визнав спробу Росії анексувати Крим і тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей. Це стало підставою для України розірвати дипломатичні відносини з режимом у 2022 році.

Зауважте! Цей візит є першим офіційним візитом української делегації до Сирії за багато років і свідчить про готовність відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах.