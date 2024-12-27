Україна допомагає звільненим від диктатури сирійцям

Україна відправила Сирії 500 тонн пшеничного борошна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у соцмережі X. Постачання відбулося у рамках гуманітарної програми "Зерно з України".

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Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою,

– наголосив президент України.

Зеленський наголосив, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 тисяч людей. Кожен пакунок із гуманітарного вантажу важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.

Глава держави також побажав Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Він наголосив, що українці як ніхто знають справжню цінність допомоги у складні для країни моменти.