Україна буде постачати зерно у Сирію

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити механізми постачання зерна до Сирії для запобігання продовольчій кризі в цій країні, повідомляє 24 Канал із посиланням на ТСН. Раніше постачання російської пшениці до Сирії було призупинено через невизначеність Москви щодо нового уряду.

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Ми готові допомогти Сирії у недопущенні продовольчої кризи. Зокрема завдяки гуманітарній програмі "Зерно з України" – Grain from Ukraine. Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями та партнерами, які можуть сприяти,

– говорить Володимир Зеленський.

Президент України закликав світову спільноту приєднатися до зусиль зі стабілізації ситуації в Сирії, щоб війна, яку понад десять років підтримували Росія та Іран, нарешті припинилася.

Важливо! Володимир Зеленський наголошує, що для України це важливо: "Що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир".