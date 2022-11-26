Наша держава запустила ініціативу Grain from Ukraine. Про це під час саміту International Summit of Food Security повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Україна запустила ініціативу Grain from Ukraine

У межах цієї ініціативи українське продовольство будуть направляти до країн Африки та Азії.

Наша мета амбітна та конкретна, – врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей,

– наголосив Володимир Зеленський.

Спільно з німецьким Урядом та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми 15 листопада вийшло перше судно – Nord Vind. На його борту 27 тисяч тонн пшениці для мешканців Ефіопії.

Також сьогодні, 26 листопада, в Україні завантажать ще одне – на 30 000 тонн пшениці. Ба більше, до наших портів вже прямують 3 судна. Вони доставляють понад 80 тисяч тонн продовольчої пшениці для країн, які найбільше цього потребують.

Скільки суден з зерном планують відправити з України

Загалом за програмою Grain from Ukraine до кінця наступної весни з України планують відправити щонайменше 60 суден. Зокрема, мінімум 10 на місяць до держав, що перебувають під загрозою голоду та посухи. Зокрема, це Ефіопія, Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенія, Нігерія. Всі вони гостро потребують допомоги, наголосив Зеленський.

Уявіть, лише один корабель з зерном забезпечує потреби у продовольстві для 90 тисяч людей. 60 таких кораблів зможуть попередити голодну смерть мінімум 5 мільйонам мешканцям світу,

– підкреслив президент України.

Координатором ініціативи став очільник ОП. Андрій Єрмак зазначив, що головна суть Grain from Ukraine полягає у тому, що кожна держава-учасник зможе купити наше зерно для інших країн і таким чином допомогти їм уникнути голоду. Також глава ОП наголосив, що це буде допомога економіці України.

Зауважимо, що міжнародний саміт з продовольчої безпеки провели у День пам'яті жертв Голодоморів. Єрмак наголосив: "Світ чітко дав зрозуміти: плани росіян щодо "Голодомору 2.0" будуть розбиті".

До Grain from Ukraine долучилися вже 20 держав

До гуманітарної програми вже приєдналися 20 країн. Зокрема, і Бельгія.

Завдяки таким спільним зусиллям мільйони людей у найбідніших країнах Африки та Азії будуть врятовані від голоду й пов'язаних із ним соціальних катаклізмів. Україна завжди була й залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки, і навіть у жорстких умовах війни українське лідерство працює заради глобальної стабільності,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! Російські загарбники від початку повномасштабного вторгнення крали українське зерно та блокували роботу портів. Окупанти спровокували у світі глобальну продовольчу кризу.