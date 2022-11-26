На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті, повідомляє 24 канал. Учасниками заходу є 32 країни світу та Європейський Союз.

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Росія знову хоче знищити українців

Президент Володимир Зеленський почав свій виступ з власне історії геноциду українського народу, унаслідок якого загинули мільйони наших громадян. Однак і зараз, як підкреслив президент, окупанти хочуть знищити нас бомбами, кулями, холодом та голодом – ворожа окупація та блокади залишили сотні тисяч українців без їжі та води.

Ми знаємо, як це було колись, і, на жаль, знаємо, як це відбувається сьогодні. Ми не допустимо, щоб це завтра було у нас чи в будь-якій іншій країні,

– наголосив президент.

Україна – лідер на продовольчому ринку

Володимир Зеленський зазначив, що Україна є серед лідерів на продовольчому ринку за експортом зерна. Українську пшеницю цінують в країнах Азії та Африки. Також наша держава експортує молочні продукти, соняшникову олію, фрукти, овочі тощо. Однак Росія, почавши вторгнення, заблокувала українські порти, заблокувала наш експорт, через що у світі зросли ризики голоду. Своїми діями Росія спровокувала продовольчу кризу та зростання цін на зерно.

Ми маємо запобігти подальшому поширенню цієї кризи та цього світового виклику. Україна, як один із гарантів світової продовольчої безпеки і надалі робитиме свій ключовий внесок попри війну, попри будь-які виклики, попри перешкоди, попри спроби нас знищити. Україна виконуватиме свої експортні зобов'язання щодо експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції на світовий ринок,

– підкреслив президент.

Глава держави відзначив, що за час роботи зернової ініціативи після підписання у Стамбулі угод з ООН та Туреччиною, з українських портів вирушили понад 500 суден агропродукції для 40 країн світу. Однак зернова ініціатива не працює на повну силу через те, що перешкоджає цьому Росія. Зараз понад 80 кораблів у черзі в протоці Босфор.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна виступає за безстрокове продовження ініціативи з експорту зерна, аби Росія не вийшла з неї знову. Однак цього недостатньо для того, аби повністю подолати усі виклики, то ж, як зазначив президент, Україна й ініціювала такий саміт.

Зверніть увагу! Після вибухів у Севастополі в місці базування кораблів чорноморського флоту, Росія оголосила про призупинення ініціативи з експорту зерна. Однак через лічені дні президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що країна-агресор повертається до ініціативи.

Україна прагне врятувати від голоду 5 мільйонів людей

Володимир Зеленський зазначив, що Україна стала ініціатором програми Grain from Ukraine ("Зерно з України"). ЇЇ підтримали партнери України, то ж у межах ініціативи українське зерно відправлятимуть до Азії та Африки для тих, хто найбільше цього потребує. Президент наголосив, що Україна прагне врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей.

У середині листопада 27 тисяч тонн пшениці вирушили до Ефіопії. Сьогодні завантажили ще 30 тисяч тонн зерна для людей з цієї країни. Ще 3 судна чекають у черзі на завантаження, аби завантажити ще 80 тисяч тонн зерна.

Сумарно до наступної весни Україна планує відправити до 80 суден зерна до країн, яким загрожує голод – до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Ємену, Конго, Кенії та Нігерії. До цієї програми приєдналися уже 20 країн.

Учасники саміту

У Міжнародному саміті з продовольчої безпеки взяли участь:

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

президент Франції Еммануель Макрон;

канцлер Німеччини Олаф Шольц;

прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький;

прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке;

прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо;

прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте;

президентка Угорщини Каталін Новак;

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш;

прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте;

прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон;

прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович;

президент Латвії Егілс Левітс;

президент Естонії Алар Каріс;

президент Фінляндії Саулі Нііністьо;

президент Словенії Борут Пахор;

президент Болгарії Румен Радев;

Генсек НАТО Єнс Столтенберг;

Також на саміті були присутні високопосадовці Великої Британії, Чехії, Італії, Австрії, Іспанії, Катару, Канади, США, Швейцарії тощо.

За підсумками саміту буде підписана спільна угода, яка буде відкритою до підписання для інших країн світу, які захочуть доєднатися до ініціативи.

Окремо президент закликав партнерів визнали Голодом 1932 – 1933 років геноцидом українського народу і подякував тим країнам, які це вже зробили.

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