Відповідну заяву озвучили політики різних політичних поглядів, серед яких лідер лейбористів Кейр Стармер, колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, ексміністр закордонних справ Девід Оуен і колишній лідер торі Ієн Дункан Сміт.

Увага Нюрнберг-2: в ООН просувають проєкт резолюції про трибунал проти керівництва Росії, – ЗМІ

Пройшло 10 місяців відтоді, як Росія за підтримки Білорусі здійснила одне з найбільших наземних вторгнень у Європу з часів Другої світової війни. Відтоді тисячі українських мирних жителів були вбиті або поранені, 8 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами, а близько 8 мільйонів стали біженцями,

– йдеться у повідомленні.

За словами британських політиків, якщо ці акти агресії будуть доведені в суді, вони можуть стати тим, що Нюрнберзький процес назвав "найвищим міжнародним злочином". Оскільки це злочин агресії, з якого часто витікає більшість інших міжнародних злочинів – військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Додамо, що Міжнародний кримінальний суд уже розглядає звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності через вторгнення в Україну.

Проте спецтрибунал необхідний, оскільки МКС не має повноважень для розгляду злочину агресії.