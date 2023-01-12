Про це розповів посол України в Туреччині Василь Бондар. Він нагадав, що Володимир Зеленський на саміті "Великої двадцятки" (G20) вже окреслював план досягнення миру.
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Туреччина готова допомагати Україні
Дипломат пояснив, що ініціатива з 10 пунктів досягнення миру передбачає безпеку України та регіону, продовольча, енергетична безпека, виведення російських військ з української території.
Бондар подякував міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, який повідомив, що Анкара підтримує мирний план. Крім цього, Туреччина готова брати участь у реалізації мирного плану.
Це війна за визволення і незалежність. Нам потрібно звільнити наші землі, відновити нашу територіальну цілісність і встановити суверенні права на наших суверенних землях. Це головний елемент всієї війни, – сказав Бондар.
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