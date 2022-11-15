За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія не повинна зволікати. Якщо ж країна-агресорка не поспішатиме, то наслідки будуть значно гіршими. І це попри те, що ворог уже зазнає колосальних втрат у війні.

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Позиція України ставатиме жорсткішою

Данілов підкреслив, що Росії не слід втрачати свій дорогоцінний час. За його словами, продовження саботування Кремлем 10 умов миру, які озвучив Володимир Зеленський, негативно впливатиме саме на країну-агресорку. Зволікання зробить ситуацію катастрофічнішою, а позицію нашої держави – жорсткішою.

Мирний план президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку,

– підкреслив Данілов.

Українська формула миру

Під час свого виступу на саміті G20 Володимир Зеленський назвав 10 українських умов миру. Їх він закликає дотриматися Росії, щоб можна було говорити про підписання мирної угоди. Мовиться про:

Радіаційну та ядерну безпеку. Продовольчу безпеку. Енергетичну безпеку. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидію екоциду. Недопущення ескалації. Фіксацію закінчення війни.

Водночас глава держави додав, що "Мінська-3" не буде. За його словами, у Росії не буде можливостей нарощувати свої сили. Тож цим необхідно скористатися вже і зараз. Зробити все можливе для того, щоб зупинити війну, яку розв'язала країна-агресорка.

Зауважимо, що різка позиція Зеленського вже викликала занепокоєння серед окупантів. Так, міністр закордонних справ Сєргєй Лавров поскаржився на президента України. Він зазначив, що глава нашої держави зриває переговори з Росією. Про це він уже розповів канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, а також президентові Франції Еммануелю Макрону.

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