Як зазначають у Генштабі ЗСУ, лиш за минулу добу вдалося відправити на той світ 710 російських загарбників. Зауважимо, що ця цифра ще уточнюється. Тож упродовж дня можуть опублікувати оновлені дані.

Читайте також Зеленський на G20, вибухи на лівому березі Дніпра: хронологія 265 дня війни

Втрати ворога у техніці

Від початку повномасштабного вторгнення наші військові знищили:

танків – 2861 (+13) одиницю,

бойових броньованих машин – 5773 (+25) одиниці,

артилерійських систем – 1850 (+11) одиниць,

РСЗВ – 393 одиниці,

засоби ППО – 208 (+2) одиниць,

літаків – 278 одиниць,

гелікоптерів – 261 одиницю,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2) одиниць,

крилаті ракети – 399 одиниць,

кораблі та катери – 16 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 (+35) одиницю,

спеціальна техніка – 160 одиниць.



Актуальні втрати ворога станом на 15 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ