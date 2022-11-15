Деталями поділилися в ОК "Південь". У відомстві розповіли про актуальні втрати ворога у регіоні за минулу добу.
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ЗСУ виконали 50 вогневих завдань
Ракетно-артилерійські підрозділи за минулу добу відпрацювали 50 вогневих завдань. Удари припали як на місця скупчення підрозділів ворога, так і зосередження його техніки та озброєння. Не минулося й без ураження складу з боєприпасами, що в Олешках.
Там же вдалося знищити:
- пускову установку С-300;
- зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2";
- 3 одиниці автомобільної бронетехніки;
- втрати серед живої сили уточнюються.
Окупанти не припиняють відкривати вогонь
Відомо також, що російські військові завершують перегрупування військ на лівому березі Дніпра. Крім того, вони продовжують облаштовувати оборонні споруди, а також б'ють по наших позиціях і цивільному населенню. Для цього використовують ракети, артилерію, а також дрони-камікадзе.
Зафіксовано атаку деокупованих населених пунктів у Бериславському районі. По них били чотирма ударними безпілотниками "Ланцет". А вже упродовж дня по Нікопольському району били з "Градів" і "Ураганів". Ворог випустив понад 30 снарядів.
- За наявною інформацією, постраждали 10 житлових будинків, 5 господарських споруд, лінії газо- й електромережі у населеному пункті Мирівської громади.
- А от у населених пунктах Марганецької – пошкоджено 3 приватні будинки, господарчу споруду, приватне підприємство. Минулося без постраждалих.
- Спробували окупанти атакувати Очаків системами "Град" з Кінбурнської коси. Зафіксували удари по акваторії, а також пірсах. Там теж минулося без втрат.
Чи зберігається загроза з Чорного моря
За наявною в ОК "Південь" інформацією, корабельне угруповання в акваторії Чорного моря складає 10 кораблів. Відомо, що серед них 1 – підводний ракетоносій, на борту якого 4 ракети типу "Калібр".
Втрати ворога продовжують рости
- Нещодавно окупанти поскаржилися на шалені втрати у Павлівці. Як зазначив один з військових, під час штурму могли загинути 100 – 115 бійців. Загалом же бригада не дорахується 450 – 500 окупантів.
- Зауважимо, що станом на ранок 14 листопада вдалося знищити 81 370 російських загарбників. Ця цифра приблизна, адже у зонах ведення активних бойових дій підрахувати реальні втрати складно.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що втрати ворога на Півдні більші. Окупанти намагалися перебратися через Дніпро, але вдалося не всім. Тож потрібен буде певний час, щоб виловити ліквідованих з водойм і вести облік.
- Зауважимо, що попередній звіт ОК "Південь" повідомляв про 33 виконані вогневі завдання по ворогові. Тоді вдалося ліквідувати 40 окупантів, а також знищити 7 одиниць автомобільної бронетехніки.
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