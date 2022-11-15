Повідомлення про вибухи надходять з вечора 14 листопада. Про перші вибухи інформація з'явилася близько 22:07.

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Що відбувається на лівому березі Херсонщини

Близько 23:35 14 листопада про звуки вибухів повідомили мешканці тимчасово окупованої Голої Пристані. Напередодні ЗМІ повідомляли про звуки автоматних пострілів. Журналіст Костянтин Риженко повідомив, що окупанти в місті метушаться.

У перші хвилини після опівночі ЗМІ також повідомили про потужні вибухи в тимчасово окупованого Скадовська. Деталі поки що невідомі.

У телеграм-каналах поширюється різна суперечлива інформація щодо міст на лівому березі Херсонської області, які досі під окупацією росіян. На тлі цього голова Офісу Президента Андрій Єрмак лаконічно закликав українців не поспішати та чекати офіційної інформації.



Повідомлення Єрмака / Скриншот

Важливо! Збройні Сили України щодня виконують бойові завдання на різних напрямках фронту, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Тому важливо не поспішати з поширенням інформації, яка може нашкодити нашим воїнам. Віримо у наших захисників та захисниць, підтримуємо нашу армію та чекаємо офіційних повідомлень!

Контрнаступ ЗСУ триватиме взимку

Українські воїни під час успішно проведеної операції деокупували майже всю Миколаївську область (крім Кінбурнської коси) та правобережну частину Херсонської області включно з містом Херсон. Зараз в регіоні проводять розмінування та відновлюють критичну інфраструктуру.

Та позаяк на календарі вже листопад і наближається зима, в інформаційному просторі було чимало думок про те, чи триватиме контрнаступ ЗСУ в холодну пору року. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не може і не має наміру "заморожувати" контрнаступ взимку й цьому є щонайменше 4 причини:

Якщо Україна зупиниться, Росія використовуватиме час для підготовки військ, відправлення їх в Україну та зміцнення своїх позицій.

Україна має рухатися в усіх напрямках. Ми повинні продовжувати боротися на всіх фронтах.

Росія перебуває в дуже деморалізованому стані. Після того, як Херсон повернувся в Україну, росіяни впали у депресію.

У разі уповільнення українського наступу західні партнери можуть втомитися від війни та наполягати на переговорах.

Хоча щодо переговорів, то Росія сама вже заявляє про готовність до діалогу. Однак глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що переговори Кремлю потрібні тільки для того, аби взяти паузу та підготувати новий наступ. Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що єдиною передумовою переговорів є повний вихід російських військ з території України.

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