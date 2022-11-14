Подоляк каже, що Україна "не має абсолютно жодних причин, щоб покласти край цьому наступу". Адже наші військові роблять значні успіхи у звільненні українських територій.

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Чому Україна не "заморозить" контрнаступ

За словами Подоляка, по-перше, якщо Україна зупиниться, Росія використовуватиме час для підготовки військ, відправлення цих військ в Україну та зміцнення своїх позицій.

По-друге, Україна має рухатися в усіх напрямках. У Запоріжжі та Луганську також йде війна. Ми повинні продовжувати боротися на всіх фронтах.

По-третє, Росія перебуває в дуже деморалізованому стані. Після того, як Херсон повернувся в Україну, росіяни впали у депресію.

Подоляк наголосив, що четвертий момент полягає в тому, що у разі уповільнення українського наступу західні партнери можуть втомитися від війни та наполягати на переговорах. Росія не хоче переговорів, доки вона повністю програє у війні.

Яка ситуація на фронті: найважливіше

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, від ударів російських окупантів постраждало місто Харків та населені пункти Харківської області.

У Херсоні Збройні Сили України разом з президентом Володимиром Зеленським підняли прапор України. Тепер місто офіційно звільнено від російських окупантів.

Окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств на Сумщині. Під час обстрілу у приміщенні перебували люди. Троє працівників потрапили в лікарню з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги.

Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що за тиждень – з 27 жовтня по 3 листопада – росіяни запустили 68 ракет та застосували 30 дронів-камікадзе по різних об'єктах України.

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