З інформацією голови Сумської ОВА, росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі області. Об'єкт обстріляли з САУ.

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Внаслідок обстрілу є постраждалі

Як зазначає Живицький, на території підприємства зафіксували 19 вибухів.

Троє працівників нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги.

Окупанти обстріляли Сумщину / Фото Дмитро Живицький

Крім того, були прямі попадання в дах, потрощені всі вікна. На місці працюють піротехніки – є нерозірвані снаряди.

Під час обстрілу постраждали працівники / Фото Дмитро Живицький

Зверніть увагу! Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомляв, що Росія може завдати наступного масового удару по Україні під час саміту G20, який відбудеться 15 – 16 листопада на острові Балі в Індонезії.

Росія продовжує обстрілювати Україну: коротко

Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що за тиждень – з 27 жовтня по 3 листопада – росіяни запустили 68 ракет та застосували 30 дронів-камікадзе по різних об'єктах України. Також загарбники намагаються активно проводити повітряну розвідку за допомогою безпілотників у Чернігівській, Київській, Сумській та Харківській областях.

11 листопада російські окупанти влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок ракетного удару є загиблі та поранені. 14 листопада кількість жертв зросла до 7 людей. Армія Росії ударила по п'ятиповерхівці із зенітно-реактивної системи С-300.

Юрій Ігнат зазначив, що у прифронтових містах, на жаль, неспокійно. Ворог продовжує обстрілювати Харківську, Запорізьку та Миколаївську області. За словами речника командування Повітряних сил, "противник не може дозволити собі завдавати масованих ракетних ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит цього озброєння".