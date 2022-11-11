Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомили у ДСНС, інформує 24 канал.
Важливо Вночі росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури на Вінниччині і будинок у Миколаєві
У Миколаєві є прильот
Як стало відомо, російські окупанти влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталося руйнування з п'ятого по перший поверх.
Станом на ранок з-під завалів дістали тіла двох загиблих. Ще двоє людей поранені. На місці працюють 68 рятувальників та 13 спецмашин.
У Миколаєві зруйновано будинок / фото ДСНС
Рятувальники розбирають завали / фото ДСНС
Внаслідок обстрілу є жертви / фото ДСНС