Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомили у ДСНС, інформує 24 канал.

​Важливо Вночі росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури на Вінниччині і будинок у Миколаєві

У Миколаєві є прильот

Як стало відомо, російські окупанти влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталося руйнування з п'ятого по перший поверх.

Станом на ранок з-під завалів дістали тіла двох загиблих. Ще двоє людей поранені. На місці працюють 68 рятувальників та 13 спецмашин.



У Миколаєві зруйновано будинок / фото ДСНС



Рятувальники розбирають завали / фото ДСНС



Внаслідок обстрілу є жертви / фото ДСНС