Збитки величезні

Інший термінал, яким володіє Китай, зараз знаходиться під загрозою обстрілів Росії. Про це розповів речник міністра закордонних справ Олег Ніколенко 24 каналу.

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Внаслідок ракетного обстрілу країна-агресорка завдала величезних збитків Китаю. Так, вона знищила 17 тисяч тонн соняшникової олії на суму 26 мільйонів доларів США.

Україна закликає відреагувати

Як зазначив Олег Ніколенко, постійні обстріли Росії, зокрема й китайського терміналу, вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України.

Ми постійно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки,
– зазначив речник міністра закордонних справ.

Тож він закликав КНР тиснути на країну-агресорку, а також вимагати від неї негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі. Саме припинення атак зможе захистити зокрема й майно китайських підприємств.

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