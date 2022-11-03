Збитки величезні
Інший термінал, яким володіє Китай, зараз знаходиться під загрозою обстрілів Росії. Про це розповів речник міністра закордонних справ Олег Ніколенко 24 каналу.
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Внаслідок ракетного обстрілу країна-агресорка завдала величезних збитків Китаю. Так, вона знищила 17 тисяч тонн соняшникової олії на суму 26 мільйонів доларів США.
Україна закликає відреагувати
Як зазначив Олег Ніколенко, постійні обстріли Росії, зокрема й китайського терміналу, вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України.
Ми постійно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки,
– зазначив речник міністра закордонних справ.
Тож він закликав КНР тиснути на країну-агресорку, а також вимагати від неї негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі. Саме припинення атак зможе захистити зокрема й майно китайських підприємств.
Попередній обстріл Миколаєва
- Нагадаємо, у ніч на 1 листопада російська армія вдарила по середмістю Миколаєва чотирма ракетами С300.
- Окупанти атакували центральну частину міста, внаслідок чого виникли пожежі на 50 квадратних метрах складського приміщення та на аналогічній площі першого поверху п'ятиповерхового житлового будинку.
- На жаль, не обійшлося без жертв. Зокрема загинула жінка, яка ховалася у ванній.
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