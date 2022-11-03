Збитки величезні

Інший термінал, яким володіє Китай, зараз знаходиться під загрозою обстрілів Росії. Про це розповів речник міністра закордонних справ Олег Ніколенко 24 каналу.

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Внаслідок ракетного обстрілу країна-агресорка завдала величезних збитків Китаю. Так, вона знищила 17 тисяч тонн соняшникової олії на суму 26 мільйонів доларів США.

Україна закликає відреагувати

Як зазначив Олег Ніколенко, постійні обстріли Росії, зокрема й китайського терміналу, вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України.

Ми постійно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки,

– зазначив речник міністра закордонних справ.

Тож він закликав КНР тиснути на країну-агресорку, а також вимагати від неї негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі. Саме припинення атак зможе захистити зокрема й майно китайських підприємств.

Попередній обстріл Миколаєва

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада російська армія вдарила по середмістю Миколаєва чотирма ракетами С300.

Окупанти атакували центральну частину міста, внаслідок чого виникли пожежі на 50 квадратних метрах складського приміщення та на аналогічній площі першого поверху п'ятиповерхового житлового будинку.

На жаль, не обійшлося без жертв. Зокрема загинула жінка, яка ховалася у ванній.

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