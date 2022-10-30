Дмитро Кулеба наголосив, що Китай не є ворожою для України державою, але другом поки теж не є. Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю.

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Китай не може бути відстороненим від війни в Україні

За словами глави МЗС, позиція Китаю перебуває десь посередині між вкрай позитивною і вкрай негативною. Водночас Дмитро Кулеба підкреслив, що Китай не є тою країною, яка може собі дозволити бути відстороненою в часи глобальної кризи, спричиненої війною в Україні й заявляти про підтримку нашої територіальної цілісності та водночас говорити про необхідність серйозного сприйняття занепокоєння Росії.

Керівник МЗС відзначив, що зараз Пекіну важко. Як приклад він навів заяви речника МЗС Китаю про те, що він нібито не знає про атаку дронами-камікадзе по Києву, хоча китайська дипломатія є доволі професійною і не знати про це Пекін просто не міг. Тому Кулеба підкреслив, що Україна чекає від Китаю більшого. Однак це не лише в інтересах Києва, але й Пекіна, адже йому необхідно демонструвати лідерство та силу на міжнародній арені.

Сі Цзіньпінь повинен поговорити із Зеленським

Дмитро Кулеба заявив, що найдоречнішим кроком після переобрання на посаді лідера Китаю, з боку Сі Цзіньпіна була б розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава МЗС відзначив, що питання проведення телефонної розмови лідерів України та Китаю стоїть на порядку денному ще від початку повномасштабного вторгнення. Однак станом на 9-ий місяць війни, контакти з Китаєм тривають на рівні МЗС.

Україна та "політика одного Китаю"

Міністр закордонних справ України окремо наголосив, що наша країна займає чітку позицію щодо питання територіальної цілісності Китаю, тому очікує на такий же крок від Пекіна без жодних натяків та зачіпок.

Варто відзначити, що в цьому контексті Дмитро Кулеба не згадував про Тайвань, однак із контексту можна зрозуміти, що Україна не планує відмовлятися від "політики одного Китаю".