Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Китай не является враждебным для Украины государством, но другом пока тоже не является. Об этом глава МИД заявил в интервью.

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Китай не может быть отстранен от войны в Украине

По словам главы МИД, позиция Китая находится где-то посередине между крайне положительной и крайне негативной. В то же время Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Китай не является той страной, которая может позволить себе быть отстраненной во времена глобального кризиса, вызванного войной в Украине и заявлять о поддержке нашей территориальной целостности и в то же время говорить о необходимости серьезного восприятия беспокойства России.

Глава МИД отметил, что сейчас Пекину тяжело. В качестве примера он привел заявления спикера МИД Китая о том, что он якобы не знает об атаке дронами-камикадзе по Киеву, хотя китайская дипломатия достаточно профессиональна и не знать об этом Пекин просто не мог. Поэтому Кулеба подчеркнул, что Украина ждет от Китая большего. Однако это не только в интересах Киева, но и Пекина, ведь ему необходимо демонстрировать лидерство и силу на международной арене.

Си Цзиньпин должен поговорить с Зеленским

Дмитрий Кулеба заявил, что самым уместным шагом после переизбрания в должности лидера Китая со стороны Си Цзиньпина был бы разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД отметил, что вопрос проведения телефонного разговора лидеров Украины и Китая стоит в повестке дня еще с начала полномасштабного вторжения. Однако по состоянию на 9-й месяц войны контакты с Китаем продолжаются на уровне МИД.

Украина и "политика одного Китая"

Министр иностранных дел Украины отдельно подчеркнул, что наша страна занимает четкую позицию по вопросу территориальной целостности Китая, поэтому ожидает такой же шаг от Пекина без каких-либо намеков и зацепок.

Стоит отметить, что в этом контексте Дмитрий Кулеба не упоминал Тайвань, однако из контекста можно понять, что Украина не планирует отказываться от "политики одного Китая".