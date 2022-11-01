Внаслідок атаки росіян одна літня жінка загинула. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вона ховалась від ворожої ракети.

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Загибла жінка намагалась сховатись від атаки росіян

На жаль, в результаті нічних обстрілів (у ніч проти 1 листопада – 24 канал) загинула літня жінка. Вона просто ховалась в ванній від цих обстрілів, все одно ракета її там знайшла. Тварюки…

– заявив Віталій Кім.

Глава Миколаївської ОВА розповів про атаку росіян: дивіться відео

За даними заступника глави Офісу Президента Кирила Тимошенка, працівники ДСНС провели аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи. За їх результатами:

з-під завалів дістали 2 людини;

5 людей – поранені;

внаслідок вибуху 12 осіб опинились заблоковані у квартирах, їм надали допомогу.

Заступник Андрія Єрмака також підтвердив загибель однієї жінки.

Ворог випустив по Миколаєву 4 ракети

Кирило Тимошенко підтвердив, що в Миколаєві:

одна ракета влучила в будівлю Першої української гімназії імені Аркаса. Будівля пошкоджена. На щастя, люди там не поранились та не загинули;

інші три ракети вдарили по Миколаївському політехнічному фаховому коледжу. Там частково зруйнована 4-поверхова будівла.

Окрім цього, біля коледжу росіяни пошкодили приватний сектор та багатоквартирні будинки.

Виникли пожежі в складському приміщені коледжу та в 5-поверховому житловому будинку поруч,

– заявив Тимошенко.

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Варто зауважити, що Віталій Кім пояснив, що російські окупанти продовжують масово виселяти людей з Херсонської області. Також вороги:

розповсюджують чутки, що 4 – 6 листопада будуть обстріли;

у будинки з гарними умовами заселяють "чмобіків".

"Так, вони дають умови своїм мобілізованим кращі, ніж у них дома, в надії на те, що коли вони будуть відступати, ті не будуть бігти і здаватись", – пояснив глава Миколаївської ОВА.

Росія атакувала Миколаїв: що відомо

Опівночі 1 листопада російські окупанти вдарили по Миколаєву чотирма ракетами. Випустили їх із зенітно-реактивної системи С-300.

Рятувальники повідомили, що окупанти атакували центральну частину Миколаєва. Внаслідок атаки виникли пожежі на 50 квадратних метрах складського приміщення та на аналогічній площі першого поверху п'ятиповерхового житлового будинку. Працівники ДСНС ліквідували загоряння.

На жаль, тіло загиблої літньої жінки дістали з-під завалів одного зі зруйнованих одноповерхових житлових будинків.

Віталій Кім повідомив, що вороги повністю зруйнували 2-поверховий будинок, а в 5-поверховому – виникла пожежа.

Також внаслідок атаки окупантів у лікарні вибуховою хвилею та уламками вибило OSB-плити. Ними будівельники зашивали вікна після попереднього обстрілу.

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