Росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва

Окупанти вже не вперше чинять злочині дії проти мирного населення України, зокрема і в Миколаєві. Вкотре Росія завдала цинічного удару вночі. Внаслідок атаки є значні руйнування.

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Вночі росіяни вчергове обстріляли Миколаїв з систем С-300. Відомо про влучання у житловий квартал,

– йдеться у повідомленні.

Як зазначається, нічний ракетний удар прийшовся по центральній частині Миколаєва. Зруйновано будинок, в якому жили декілька сімей. На жаль, не обійшлося без жертв – загинула жінка пенсійного віку.

Миколаївський міський голова повідомив, що повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталась пожежа, а у медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу.

Крім того, удар був нанесений по одній зі шкіл та університету. Частина шкільної будівлі зазнала серйозних пошкоджень. Попередньо ніхто не постраждав.

Наразі на місці працюють медики та рятувальники. Вони надають необхідну допомогу та ліквідують наслідки атаки.

Окупанти вночі влучили у житловий квартал Миколаєва / Фото: Аркадій Дабагян та Загін швидкого реагування Червоного Хреста, news.pn

Плетенчук відреагував на атаку

Пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук також прокоментував нічний обстріл міста.

Думаю такий днем: заїхала старуха на 15 років на зону у Миколаєві сьогодні за корегування вогню. Перша. Нормально. А потім вночі бачу на власні очі, як ракета с-300 влітає по місту і розумію: мало 15. Мало. Камінням забивати треба,

– написав він.

Мовиться про агентку спецслужб РФ, яка займалась підготовкою до проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до Миколаєва. За матеріалами СБУ, її засуджено до 15 років ув'язнення.

Для виконання завдання агресора вона спостерігала за місцями дислокації Сил оборони, зокрема блокпостів та укріпрайонів міста.

ЗСУ завдали втрат ворогу на Миколаївщині

Водночас нашою армійською авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині.

Артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом минулої доби завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 180 вогневих завдань. Вороже військо зменшилось на 21 особу, демілітаризовано одну військову автівку та міномет. Решта втрат ворога дорозвідуються.