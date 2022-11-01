Россияне обстреляли жилой квартал Николаева
Оккупанты уже не впервые совершают преступные действия против мирного населения Украины, в том числе и в Николаеве. В очередной раз Россия нанесла циничный удар ночью. В результате атаки есть значительные разрушения.
Главное Сбивание вражеских дронов над Полтавщиной, и "Аллигаторов" – на Херсонщине: хронология 251 дня войны
Ночью россияне в очередной раз обстреляли Николаев из систем С-300. Известно о попадании в жилой квартал,
– говорится в сообщении.
Как отмечается, ночной ракетный удар пришелся по центральной части Николаева. Разрушен дом, в котором жили несколько семей. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла женщина пенсионного возраста.
Взрывной волной выбило окна в многоэтажных и частных домах, а также в объектах коммерции.
Кроме того, удар был нанесен по одной из школ и университету. Часть школьного здания получила серьезные повреждения. Предварительно никто не пострадал.
В настоящее время на месте работают медики и спасатели. Они оказывают необходимую помощь и ликвидируют последствия атаки.
Оккупанты ночью попали в жилой квартал Николаева / Фото: Аркадий Дабагян и Отряд быстрого реагирования Красного Креста, news.pn
Плетенчук отреагировал на атаку
Пресофицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук также прокомментировал ночные обстрелы города.
Думаю такой днем: заехала старуха на 15 лет на зону в Николаеве сегодня за корректировку огня. Первая. Нормально. А потом ночью вижу своими глазами, как ракета с-300 влетает по городу и понимаю: мало 15. Мало. Камнями забивать надо,
– написал он.
Речь идет об агентке спецслужб РФ, которая занималась подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев. По материалам СБУ, она приговорена к 15 годам заключения.
Для выполнения задачи агрессора она наблюдала за местами дислокации Сил обороны, в частности блокпостов и укрепрайонов города.
ВСУ нанесли потери врагу в Николаевской области
В то же время нашей армейской авиацией было точно атаковано скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снегиревки Николаевской области.
Артиллеристы и ракетчики Сил обороны, за прошедшие сутки наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 180 огневых задач. Вражеское войско уменьшилось на 21 человека, демилитаризирован один военный автомобиль и миномет. Остальные потери врага уточняются.
Может заинтересовать – Массированные атаки на Украину Россия готовила еще летом: смотрите видео