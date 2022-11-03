Ущерб огромный

Другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов России. Об этом рассказал спикер министра иностранных дел Олег Николенко 24 каналу.

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В результате ракетных обстрелов страна-агрессор нанесла огромный ущерб Китаю. Так, она уничтожила 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму 26 миллионов долларов США.

Украина призывает отреагировать

Как отметил Олег Николенко, постоянные обстрелы России, в том числе и китайского терминала, еще раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины.

Мы постоянно привлекаем внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности.
– отметил представитель министра иностранных дел.

Он призвал КНР давить на страну-агрессора, а также требовать от нее немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре. Именно прекращение атак сможет защитить в том числе и имущество китайских предприятий.

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