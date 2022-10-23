Після ракетного удару по Миколаєву відомо про 5 поранених. Повідомляється, що троє поранених доправлені до лікарні.

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У Миколаєві внаслідок обстрілу поранено 5 людей

Ще двом людям, які постраждали від обстрілу Росія, допомогу надали амбулаторно.

Унаслідок обстрілу зруйнована п'ятиповерхівка та значно пошкоджений десятиповерховий житловий будинок. Ціллю окупантів також став дитячий майданчик, теплотраса та десятки автівок.

Російські військові вкотре вночі атакували Миколаїв ракетами С-300. Один з ворожих снарядів влучив у п'ятиповерхівку, внаслідок чого останній поверх зруйнований ущент.

Також пошкоджень від вибуху зазнала сусідня 10-поверхівка та складська будівля.

Ворог вночі атакував Запоріжжя

Крім Миколаєва, у ніч проти 23 жовтня було неспокійно у Запоріжжі, яке росіяни також тероризують. Окупанти теж атакували Запоріжжя зенітними ракетами С-300 та дронами-камікадзе.

Для атаки обласного центру росіяни використали "шахід". Унаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК "С-300" у Запорізькому районі пошкоджено приватні будинки та приміщення школи.

У суботу, 22 жовтня, Росія вкотре масово атакувала українські міста. Володимир Зеленський розповів, що росіяни випустили по Україні майже 40 ракет. За даними президента, наша ППО збила більшість ракет.

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