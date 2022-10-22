Володимир Зеленський зазначив, що наші служби вже відновлюють інфраструктуру. Президент також показав наслідки удару росіян.

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Зеленський розповів про ракетний удар по Україні

Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито,

– пояснив Зеленський.

Він подякував за роботу службам протиповітряної оборони, енергетикам та всім, хто працює на місцях влучання та відновлює нашу інфраструктуру.

"На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об'єктах", – написав президент.



Наслідки атаки росіян по критично важливих об'єктах / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Володимир Зеленський відзначив, що це характерна тактика терористів, тому світ може та повинен зупинити дії Росії.

ЗСУ збили 18 ракет ворога

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що російські окупанти атакували Україну:

щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95;

вони вилетіли з району Волгодонська Ростовської області;

17 крилатими ракетами Х-101 (Х-555).

Крім того, ра**сти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього – 16 пусків,

– мовиться в повідомленні.

Українські сили оборони збили:

13 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 крилатих ракет "Калібр".

Масована атака по Україні: головне

Вночі проти 22 жовтня росіяни атакували Черкаську область 5 дронами-камікадзе. Вороги поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

Вранці 22 жовтня орієнтовно з 7 до 11 години ранку російські окупанти під час всеукраїнської повітряної тривоги атакували інші області України.

Зокрема, поцілили по енергетичному об'єкту в Луцьку. Росіяни фактично знищили його. Тому в частині міста зникло світло.

Внаслідок атаки по об'єкту енергетики в Рівному, на місці почалась пожежа. У місті зникли світло, вода, мобільний зв'язок та радіомовлення. На щастя, обійшлося без жертв.

Також росіяни вдарили по Одещині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині. Детальніше про наслідки масованої атаки читайте за посиланням.

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