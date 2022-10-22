Вранці 22 жовтня росіяни атакували Захід України. Близько 09:00 мер Луцька закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

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Згодом мер розповів, що в епіцентрі удару – енергетичний об'єкт. Станом на 14:30 стало відомо, що його відновлення – неможливе.

Пошкодження об'єкта енергетики, по якому здійснили влучання, – критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе,

– мовиться у повідомленні.

За попередніми даними, ворог атакував енергетичний об'єкт трьома ракетами Х-101.

Зауважте! Українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця прильотів. Окрім того, людей закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Ракетна атака вранці 22 жовтня – головне

Російські окупанти програють на всіх напрямках фронту. Ворог розуміє, що у нього немає жодних шансів. Бо українські захисники та захисниці впевнено та безстрашно йдуть вперед, звільняючи міста і села й повертаючи місцевим жителям безпеку. В Офісі Президента розповіли, що від початку контрнаступу українські герої звільнили вже понад 600 міст і сіл.

Знавіснілі росіяни продовжують атакувати Україну ракетами. Субота 22 жовтня для українців розпочалася з повітряної тривоги. Згодом у мережі опублікували повідомлення про вибухи у різних містах.

Ворог вдарив по Волині, Рівненській, Хмельницькій, Кіровоградській, Одеській областях.

Окрім того, захисники українського неба знищили 18 російських ракет. Аби ліквідувати ворожі снаряди, залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільно-вогневі групи.

В Укренерго наголосили, що росіяни атакували енергетичну систему України. Масштаби руйнувань можуть бути сильнішими, аніж наслідки атаки 10 – 12 жовтня.

Українців закликають не нехтувати повітряною тривогою. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

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