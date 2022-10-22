Утром 22 октября россияне атаковали Запад Украины. Около 09:00 мэр Луцка призвал местных жителей находиться в укрытиях.

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Впоследствии мэр рассказал, что в эпицентре удара – энергетический объект. По состоянию на 14:30 стало известно, что его восстановление невозможно.

Повреждения объекта энергетики, по которому совершили попадание, – критические. Фактически он уничтожен. Сейчас его восстановление невозможно,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, враг атаковал энергетический объект тремя ракетами Х-101.

Заметьте! Украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места прилетов. Кроме того, людей призывают доверять только информации из официальных источников.

Ракетная атака утром 22 октября – главное

Российские оккупанты проигрывают на всех направлениях фронта. Враг понимает, что у него нет никаких шансов. Потому что украинские защитники и защитницы уверенно и бесстрашно идут вперед, освобождая города и села и возвращая местным жителям безопасность. В Офисе Президента рассказали, что с начала контрнаступления украинские герои освободили уже более 600 городов и сел.

Обезумевшие россияне продолжают атаковать Украину ракетами. Суббота 22 октября для украинцев началась с воздушной тревоги. Впоследствии в сети опубликовали сообщения о взрывах в разных городах.

Враг ударил по Волыни, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Одесской областям.

Кроме того, защитники украинского неба уничтожили 18 российских ракет. Чтобы ликвидировать вражеские снаряды, привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильно-огневые группы.

В Укрэнерго подчеркнули, что россияне атаковали энергетическую систему Украины. Масштабы разрушений могут быть сильнее, чем последствия атаки 10 – 12 октября.

Украинцев призывают не пренебрегать воздушной тревогой. Когда оповещают об опасности, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты.

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