Это подтвердил и Олешковский городской голова Евгений Рыщук в соцсетях.
Важно Россия анонсировала подрыв Каховской дамбы: Хлань объяснил, почему оккупанты на это не пойдут
Он отметил, что взрывы прогремели именно в районе Антоновского моста. Местные телеграмм-каналы заявили о том, что слышно работу ПВО, однако то, насколько она удачной – понять трудно
В то же время местные пишут, что в районе Антоновского моста вспыхнул пожар, который "некому тушить". Все потому, что оккупанты украли все пожарные машины, даже самые старые, и вывезли их под Крым.
Вот такие вот освободители,
– метко пишут в сети.
Заметим, что накануне, 20 октября, в оккупированной Херсонской области также прогремели взрывы. Произошло это в районе Антоновского моста. Очевидцы говорят, что взрывы были настолько мощными, что окна в домах дрожали.
Интересно, что именно через Антоновский мост и планировали убегать из Херсона элитные части захватчиков. Захватчики пытаются уехать из Херсона на гражданских автомобилях, прикрываясь мирными жителями.
Убегают ли россияне из Херсона
На фоне тревожных новостей о Каховской ГЭС Алексей Арестович заявил, что нельзя спрогнозировать, что дальше сделают россияне. Однако враг уже вывозит представителей ФСБ и МВД. Уже эвакуировали около 15 тысяч человек.
Тем временем российские войска – пополняются. Зима приближается и российским оккупантам, чтобы обеспечить хоть какие-то поставки, придется тратить в разы больше усилий. В частности, врагу понадобится больше топлива. По словам Арестовича, идет перегруппировка. Однако причины и цели еще уточняются.
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