О мощных прилетах сообщают ряд местных телеграмм-каналов, передает 24 канал.

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В сети также публикуют видео с взрывами в Херсоне. Очевидцы говорят, что взрывы были настолько мощными, что окна в домах дрожали.

Интересно, что именно через Антоновский мост и планировали убегать из Херсона элитные части оккупантов. Захватчики пытаются уехать из Херсона на гражданских автомобилях, прикрываясь мирными жителями.

Обратите внимание! Захватчики завершили строительство альтернативного моста с барж в Антоновке под Херсоном. Кроме того, в усиленном режиме работает паромная переправа: часть техники перекидывают на левый берег Днепра.

В районе Антоновского моста слышали взрывы: смотрите видео

Заметим, что Генштабы ВСУ пока не подтвердили, что удары по мосту нанесли ВСУ. Российские пропагандисты уже завыли на болотах о том, что якобы наши военные обстреливают гражданских. Эта информация не соответствует действительности, ведь ВСУ не бьют по мирным жителям.

К тому же, официальная эвакуация гражданских херсонцев продолжается с 7:00 до 20:00. А взрывы прогремели уже к 22:30.

Почему важен антоновский мост

Еще 20 июля, после первого удара по мосту возле Антоновки британская разведка писала, что этот мост крайне важен для логистики российской армии. Ведь по этому пути Россия может доставлять на правый берег Днепра обеспечение для военных или вообще вывести свои войска с оккупированной территории.

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