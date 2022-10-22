Владимир Зеленский отметил, что наши службы уже восстанавливают инфраструктуру. Президент также показал последствия удара россиян.

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Зеленский рассказал о ракетном ударе по Украине

Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито,

– объяснил Зеленский.

Он поблагодарил за работу службы противовоздушной обороны, энергетиков и всех, кто работает на местах попадания и восстанавливает нашу инфраструктуру.

"На фото только один из примеров того, как враг пытается нас сломать. Это подлые удары по критически важным объектам", – написал президент.



Последствия атаки россиян по критически важным объектам / Фото с телеграма Владимира Зеленского

Владимир Зеленский отметил, что это характерная тактика террористов, поэтому мир может и должен остановить действия России.

ВСУ сбили 18 ракет врага

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило , что российские оккупанты атаковали Украину:

по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95;

они вылетели из района Волгодонска Ростовской области;

17 крылатыми ракетами Х-101 (Х-555).

Кроме того, ра**сты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Всего – 16 пусков,

– говорится в сообщении.

Украинские силы обороны сбили:

13 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 крылатых ракет "Калибр".

Массированная атака по Украине: главное

Ночью на 22 октября россияне атаковали Черкасскую область 5 дронами-камикадзе. Враги попали в объект критической инфраструктуры.

россияне атаковали Черкасскую область Утром 22 октября ориентировочно с 7 до 11 часов утра российские оккупанты во время всеукраинской воздушной тревоги атаковали другие области Украины.

В частности, попали по энергетическому объекту в Луцке . Россияне фактически уничтожили его. Поэтому в части города исчез свет.

попали по энергетическому объекту в Луцке В результате атаки по объекту энергетики в Ровно на месте начался пожар. В городе исчезли свет, вода, мобильная связь и радиовещание. К счастью, обошлось без жертв.

по объекту энергетики в Ровно Также россияне ударили по Одесской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской областях. Подробнее о последствиях массированной атаки читайте по ссылке .