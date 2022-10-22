Владимир Зеленский отметил, что наши службы уже восстанавливают инфраструктуру. Президент также показал последствия удара россиян.
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Зеленский рассказал о ракетном ударе по Украине
Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито,
– объяснил Зеленский.
Он поблагодарил за работу службы противовоздушной обороны, энергетиков и всех, кто работает на местах попадания и восстанавливает нашу инфраструктуру.
"На фото только один из примеров того, как враг пытается нас сломать. Это подлые удары по критически важным объектам", – написал президент.
Последствия атаки россиян по критически важным объектам / Фото с телеграма Владимира Зеленского
Владимир Зеленский отметил, что это характерная тактика террористов, поэтому мир может и должен остановить действия России.
ВСУ сбили 18 ракет врага
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что российские оккупанты атаковали Украину:
- по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95;
- они вылетели из района Волгодонска Ростовской области;
- 17 крылатыми ракетами Х-101 (Х-555).
Кроме того, ра**сты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Всего – 16 пусков,
– говорится в сообщении.
Украинские силы обороны сбили:
- 13 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 5 крылатых ракет "Калибр".
Массированная атака по Украине: главное
- Ночью на 22 октября россияне атаковали Черкасскую область 5 дронами-камикадзе. Враги попали в объект критической инфраструктуры.
- Утром 22 октября ориентировочно с 7 до 11 часов утра российские оккупанты во время всеукраинской воздушной тревоги атаковали другие области Украины.
- В частности, попали по энергетическому объекту в Луцке. Россияне фактически уничтожили его. Поэтому в части города исчез свет.
- В результате атаки по объекту энергетики в Ровно на месте начался пожар. В городе исчезли свет, вода, мобильная связь и радиовещание. К счастью, обошлось без жертв.
- Также россияне ударили по Одесской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской областях. Подробнее о последствиях массированной атаки читайте по ссылке.
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