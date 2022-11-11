Про обстріл Вінниччини повідомив очільник ОВА Сергій Борзов. За його словами, ворог вдарив по одному з об'єктів критичної інфраструктури.
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"11 листопада почалося з тривоги. Жертв нема. Працюють рятувальні служби", – написав Борзов.
Що сталось у Миколаєві
Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла про обстріли у Миколаєві. Росіяни влучили у житловий будинок.
Люди під завалами, є поранені. Сподіватимемось, що обійдеться без жертв, але розуміємо, що атаки продовжуються, – повідомила речниця.
У Чорному морі з'явилися катери з ракетами "Калібр". Це може свідчити про те, що ворог не має успіхів, а відчуває суттєві поразки на суходолі, посилює ракетний терор, атакує дронами. Як зазначила Гуменюк, нещодавнє влучання дронами у Вінниччині – це також відгуки помсти.
"Наше просування по суходолу відбивається в тактиці поведінки ворога", – додала речниця.
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Деокупація Херсонщини: останні новини
- В ОК "Південь" 11 листопада повідомили, що росіяни екстрено пакуються у плавзасоби та намагаються втекти з Херсонщини.
- На звільнених територіях Херсонської області руйнування населених пунктів сягають від 40% до 80%. Місцевим мешканцям зарано повертатися у домівки.
- Гуменюк розповіла, що окупанти на Херсонщині залишили сліди звірств. Військові знаходять місця, де збирали місцевих проукраїнських активістів і катували.