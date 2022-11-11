Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється Силами оборони України.
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Окупанти намагаються втекти з Херсонщини
Українські військові продовжують просуватися по лінії фронту ближче до лівого берега Дніпра.
Вороже військо екстрено пакується у плавзасоби, які здаються придатними для переправи й намагаються врятуватися втечею,
– зазначили в ОК "Південь".
Ворог збільшив кількість "Калібрів" у морі
У Чорному морі продовжують маневрувати 17 російських кораблів.
На бойове чергування виведено 2 ракетоносії з шістнадцятьма "Калібрами",
– повідомили військові.
У командуванні додали, що певним чином ворог натякає, що готовий помститися за "незручні складні рішення" по Херсонщині, до яких він був доведений.
Тому ймовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України. Крім того, окупанти замінували великі площі, будівлі, об'єкти, важливі у соціальному забезпеченні гуманітарних потреб мирного населення. Людей просять бути максимально обережними.
Росіяни зазнали чергових втрат
Українська авіація завдала ворогу 2 удари по місцях розміщення живої сили й техніки. Окупанти втратили 50 бійців. Сили оборони відмінусували ворожі танки, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу бронетехніку.
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- У Росії 9 листопада заявили, що відводять свої війська з Херсона, а ЗСУ почали активніше просуватися областю.
- Тільки за одну добу наші захисники звільнили від окупантів з 12 населених пунктів регіону, а з 1 жовтня пройшли на 36,5 кілометра на Херсонському напрямку.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни зможуть залишити місто щонайшвидше за тиждень.
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