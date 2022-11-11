1 – 2 дні для відведення війська недостатньо. Про це міністр оборони заявив в інтерв'ю.
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Не так просто вивести ці війська з Херсона за один – два дні. Як мінімум (це займе – 24 канал) один тиждень,
– наголосив Резніков.
Він додав, що у Херсонській області перебувають 40 тисяч російських військових. Ворог все ще має війська в самому Херсоні, навколо нього та на західному березі Дніпра.
Водночас тепер, за словами міністра, Кремль може посилити свої підрозділи в Запорізькій області.
Що відбувається на Херсонщині
- 9 листопада у Росії заявили, що буцімто відходять з Херсона. В Офісі Президента одразу наголосили, що ніякого відведення військ не фіксують. Водночас президент Володимир Зеленський закликав українців стримано реагувати на цю новину.
- Уже 10 листопада Збройні Сили України почали звільняти нові населені пункти в Херсонській області. Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що загалом з жовтня наші військові просунулися на 36,5 кілометрів на Херсонському напрямку.
- 10 листопада український прапор замайорів у П'ятихатках, Кучерському, Чкаловому тощо. Загалом за добу окупантів вдалося прогнати з 12 населених пунктів Херсонської області.
- До речі, у громадян держави-агресорки відхід російських військ з Херсона викликав істерику. Тепер вони бояться, що ЗСУ всього лиш за 7 годин можуть дійти до Москви. Такі божевільні припущенні висувають російські політологи.
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