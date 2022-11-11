1 – 2 дня для отвода войска недостаточно. Об этом министр обороны заявил в интервью.

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Не так просто вывести эти войска из Херсона за один – два дня. Как минимум (это займет – 24 канал) одну неделю,
– подчеркнул Резников.

Он добавил, что в Херсонской области находятся 40 тысяч российских военных. Враг все еще имеет войска в самом Херсоне, вокруг него и на западном берегу Днепра.

В то же время, по словам министра, Кремль может усилить свои подразделения в Запорожской области.

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