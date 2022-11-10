Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 1 октября на Херсонском направлении продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км.

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ВСУ освободили 41 населенный пункт

По словам Залужного, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 квадратный километр. Главнокомандующий ВСУ отметил, что восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

Кроме того, он сообщил о новых успехах наших воинов. За прошедшие сутки на направлении Петропавловка – Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 километров, взяли под контроль 6 населенных пунктов и вернули Украине до 107 квадратных километров территории.

Сообщается, что в направлении Первомайское – Херсон ВСУ тоже продвинулись на 7 километров, взяв под контроль 6 населенных пунктов. Площадь освобожденной земли составляет 157 квадратных км.

Залужный подчеркнул, что за каждым так называемым "жестом доброй воли" России стоят колоссальные усилия наших войск. Он подчеркнул, что "это результат наших активных действий".

Непосредственно в Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству,

– сказал Залужный.

Относительно ухода оккупантов из Херсона, то главнокомандующий отметил, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию.

Важно. 10 ноября ВСУ освободили Снигиревку в Николаевской области. Освобождение Снегиревки имеет стратегическое значение для деоккупации всей Херсонщины. Кроме того, в сети появилось подтверждение, что удалось освободить от врага поселок Брускинское в Херсонской области.

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