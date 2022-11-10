Об этом 10 ноября сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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"Так же, как враг выходил из Киева, Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий", – отметил Громов.

Ситуация в Херсонской области

По словам Громова, в Херсонской области Силы обороны Украины уничтожили логистические пути и систему обеспечения противника. Россияне не могут полноценно управлять войсками.

Тем самым ВСУ не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству, – сказал Громов.

Однако он не опроверг и не подтвердил информацию о выводе войск оккупантов из Херсона. ВСУ продолжает наступление по плану.

"Ожидайте официального сообщения Генерального штаба о ведении боевых действий ВСУ", — добавил Громов.