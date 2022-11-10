Такое мнение озвучили аналитики Financial Times. По их словам, отступление лишает Москву ее величайшего военного достижения в войне.

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Украинские и западные чиновники неделями предполагали, что отступление России из города, имеющего стратегическое значение из-за его близости к Крыму, неизбежно. Контроль над городом расширит возможности Киева для нанесения большего вреда оккупантам. Один из представителей западной разведки точно подчеркнул, что Херсон – важен для обеих сторон.

Отступая из города, Россия стремится укрепить свою оборону на другом берегу реки, где она неделями строила оборонительные линии. Между тем, западные официальные лица ожидают, что Украина сможет вернуть себе северо-западный берег Днепра до конца ноября, а Россия сможет удержать другую сторону.

Почему Херсон стратегически важен

Прежде всего, Херсон имеет символическую ценность для кафиров как единственный город областного значения, захваченный Россией за 8 месяцев войны. В то же время, для Украины Херсон имеет большую ценность как стратегическое место, откуда ВСУ могут перенастроить свое контрнаступление.

Херсонская область объединяет материковую Украину с оккупированным Россией Крымом. Город расположен примерно в 100 километрах от перешейка, обеспечивающего России узкий сухопутный коридор для пополнения своих войск с ее больших там баз.

Это приведет к тому, что 3 важных дороги, пролегающих на сухопутном мосту, а также ряд российских логистических объектов и складов с боеприпасами окажется в зоне действия высокоточной ракетной системы Украины.

– предупредили аналитики.

Военные аналитики заявили, что способ вывода России будет ключевым для долгосрочных перспектив Москвы на юго-востоке Украины.

Обратите внимание! В Пентагоне заявили, что США действительно фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Это может занять несколько недель.

По словам одного западного дипломата, Украина сообщила своим союзникам, что планирует продвигаться медленно и осторожно, поскольку ее войска двигаются, чтобы отвоевать Херсон, опасаясь коварства российских войск, которые могут остаться в городе.

Россияне заявили, что отступают из Херсона

9 ноября российские войска взорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области, однако уже через несколько часов командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что оккупационная армия вынужденно покидает Херсон.

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Херсонской области, отметил, что в информационном пространстве сегодня было очень много радостей. Однако Зеленский подчеркнул, что эмоции должны быть сдержаннее. Когда будет наш результат, каждый увидит это.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сказал, что ВСУ спешить не стоит . Он утверждает, что вопрос Херсона – дело луны. По словам Смирнова, основная стратегия Генштаба ВСУ – не подвергать военных опасности.

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