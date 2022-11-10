Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. Таким образом, это еще раз доказывает жестокость и циничность "второй армии мира".

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Россия хочет сделать из Херсона "город смерти"

По словам Подоляка, сейчас Россия хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все что могут: квартиры, канализацию. А артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины.

Так выглядит "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли,

– подчеркнул советник главы ОП.

Кстати, Подоляк скептически относится к заявлениям россиян. Он отметил, что в самом Херсоне сейчас не фиксируют отвод российских войск. Россия, наоборот, перебрасывает туда мобилизованных и завозит оружие. Кроме того, страна-агрессор параллельно строит фортификационные сооружения на левом берегу Днепра.

Какая сейчас ситуация на Херсонщине

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