Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. Таким образом, это еще раз доказывает жестокость и циничность "второй армии мира".
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Россия хочет сделать из Херсона "город смерти"
По словам Подоляка, сейчас Россия хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все что могут: квартиры, канализацию. А артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины.
Так выглядит "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли,
– подчеркнул советник главы ОП.
Кстати, Подоляк скептически относится к заявлениям россиян. Он отметил, что в самом Херсоне сейчас не фиксируют отвод российских войск. Россия, наоборот, перебрасывает туда мобилизованных и завозит оружие. Кроме того, страна-агрессор параллельно строит фортификационные сооружения на левом берегу Днепра.
Какая сейчас ситуация на Херсонщине
- Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин 9 октября сообщил, что их армия вынужденно покидает Херсон. Оккупанты якобы отводят войска на левый берег Днепра.
- В Офисе Президента заявили, что в Херсоне пока нет отвода российских войск.
- В МВД подчеркнули, что Украина освободит Херсон, однако будет действовать осторожно.
- Накануне с Херсонской ОГА исчез российский флаг-тряпка. В то же время само здание захватчики уже некоторое время не использовали.
- Также СМИ сообщили, что в ДТП погиб один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов.
- Напомним, что наши военные уже в селе Правдино, недалеко от Херсона. Село расположено в Белозерской поселковой общине Херсонской области.
- Также Вооруженные Силы Украины зашли в город Снигиревка Николаевской области. Он граничит с Херсонской областью.
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