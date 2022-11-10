Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что утром спикер главы Кремля Дмитрий Песков находился во временно оккупированном Луганске.

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Почему решение россиян относительно Херсона стало внезапным для Кремля

Шейтельман считает, что все нынешние действия российских захватчиков кажутся очень неподготовленными. Похоже, что это было для них спонтанно, иначе были бы готовы все объяснения.

Сейчас все, кто следит за телеграм-каналами Соловьева и пропагандистов, видят, что там просто ничего нет об этом, никто ничего не понимает что говорить. Нет методичек,

– заявил политтехнолог.

Он отметил, что спикер главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков в это время утром находился в Луганске. Поэтому это все кажется не каким-то планом по отступлению, который разрабатывали неделями. Больше похоже на то, что после утреннего доклада Путин упрекнул Пескова из-за неготовности объяснений по поводу Херсона и отправил его на фронт в Украину.

По словам Шейтельмана, эта поездка Пескова была чрезвычайным моментом, ведь для него было очень важно ни в коем случае не оказаться на территории Украины даже кончиком ноги. Потому что спикер Путина вообще надеялся после войны жить в США, а не в России. А побывав в Луганске, он попадает в список военных преступников.

Ведь до этого он не был членом Совбеза России, то есть он не объявлял войны, не принимал участия в признании "ЛНР", "ДНР" – он во всем этом не принимал участия. Он всего лишь работал как наемный работник, а теперь все – он оккупант,

– подчеркнул Шейтельман.

Поэтому, отметил он, это было таким сигналом, что Путин собрал всех в Кремле и велел им лично бежать все спасать. А вечером это обернулось приятными для нас новостями.

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В чем загадка ухода оккупантов из Херсона

Шейтельман заметил, что интересно, чего теперь ждать. Потому что Сергей Шойгу и Сергей Суровикин не сказали, как именно будут отступать российские военные.

По его мнению, невозможно представить, каким способом сейчас можно вывести войска из Херсона и как можно отступить с линии фронта, ведь там находится по меньшей мере 10 тысяч россиян. Непонятно, как это может быть – некоторые отойдут, а остальные останутся, и наши защитники сразу прорвут их фронт.

Они будут идти по тонкой цепочке 10 тысяч человек, выстроившись в колонну. Это будет сказка, помните о том, как одна палочка и семь дырочек победят целое войско. Помните, крысы шли, вот так россияне пойдут,

– сказал Шейтельман.

Однако, заметил он, в отличие от крыс, оккупанты пойдут по плотине, которая полностью пристреляна нашими HIMARS. Поэтому пока загадка – как именно это будет происходить.

Уход российских войск из Херсона: что известно