Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк. Таким чином, це вкотре доводить жорстокість та цинічність "другої армії світу".
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Росія хоче зробити з Херсона "місто смерті"
За словами Подоляка, нині Росія хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію. А артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни.
Такий вигляд має "русский мир": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли,
– підкреслив радник глави ОП.
До речі, Подоляк скептично ставиться до заяв росіян. Він зауважив, що у самому Херсоні зараз не фіксують відведення російських військ. Росія навпаки перекидає туди мобілізованих та завозить зброю. Крім того, країна-агресорка паралельно будує фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра.
Яка нині ситуація на Херсонщині
- Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін 9 жовтня повідомив, що їхня армія вимушено залишає Херсон. Окупанти буцімто відводять війська на лівий берег Дніпра.
- В Офісі Президента заявили, що в Херсоні наразі немає відведення російських військ.
- У МВС наголосили, що Україна звільнить Херсон, однак діятиме обережно.
- Напередодні з Херсонської ОДА зник російський прапор-ганчірка. Водночас саму будівлю загарбники вже якийсь час не використовували.
- Також ЗМІ повідомили, що у ДТП загинув один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стрємоусов.
- Нагадаємо, що наші військові уже в селі Правдиному, що недалеко від Херсону. Село розташоване у Білозерській селищній громаді Херсонської області.
- Також Збройні Сили України зайшли в місто Снігурівка, що в Миколаївській області. Воно межує з Херсонською областю.
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