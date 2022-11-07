Об этом 24 каналу сказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, россияне фактически остановили всю навигацию по Днепру, поэтому у людей нет возможности переправляться с левого на правый берег.

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Что со зданием обладминистрации в Херсоне

Соболевский отметил, что российские оккупанты действительно сняли свой триколор со здания Херсонской областной государственной администрации.

По его словам, сейчас, когда россияне сняли охрану со здания обладминистрации и свой триколор, для людей это имело очень большое психологическое значение. Ведь было очень грустно, когда оккупанты снимали с этого здания украинский флаг.

Поэтому обстоятельство, что она там исчезла, оно действительно поддержало наших людей очень сильно,

– подчеркнул Соболевский.

Он отметил, что на самом деле захватчики уже фактически не используют здание обладминистрации, считая его опасным. Хотя сначала там размещалась "военная комендатура" и "военное руководство" оккупантов. А в части ее помещений россияне проводили допросы наших людей.

Заместитель председателя Херсонского облсовета добавил, что это здание фактически было ограблено дважды. В первый раз это сделали оккупанты перед тем, как его покидали, повывозив оттуда все, что имело ценность. Затем, когда со здания сняли охрану, его ограбили маргиналы.

Можно ли переправиться с левого на правый берег

Соболевский рассказал, что россияне фактически остановили всю навигацию по Днепру, поэтому у людей нет возможности переправляться с левого на правый берег. Остается только возможность выехать на левый берег речного порта коммунальным транспортом.

Но вернуться у людей уже нет возможности. То есть с левого берега на правый они не возят людей и не перевозят машины,

– отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Он отметил, что понтонную переправу у Антоновского моста сейчас используют исключительно в интересах оккупантов, потому что гражданских туда не допускают вообще.

Сам мост, по словам Соболевского, сейчас, как говорится, стал пешеходным, поскольку проехать там можно легковым автотранспортом. В то же время сложно сказать, какую нагрузку он может выдержать, ведь ВСУ регулярно наносили по нему удары. Однако оккупанты постоянно пытались осуществлять какие-то ремонтные работы.

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Как оккупанты осуществляют депортацию людей

Соболевский отметил, что российские захватчики сейчас сосредоточили усилия по депортации населения из Каховки, Новой Каховки и Голой Пристани.

В Херсоне, к счастью, не было массово зафиксировано само применение насилия к людям, но они создали такие условия, что люди просто вынуждены были выезжать,

– сказал заместитель председателя Херсонского облсовета.

То есть, подчеркнул он, в городе начали закрывать продуктовые магазины, аптеки и даже медицинские учреждения, а врачей оккупанты заставляли переезжать на левый берег.

Соболевский добавил, что там все еще остаются в большом количестве люди, отказавшиеся уезжать, понимая, что потом вернуться домой будет очень тяжело. Сами же коллаборанты сейчас находятся в основном в Геническе и Скадовске.

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