Об этом 24 каналу сказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, россияне фактически остановили всю навигацию по Днепру, поэтому у людей нет возможности переправляться с левого на правый берег.
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Что со зданием обладминистрации в Херсоне
Соболевский отметил, что российские оккупанты действительно сняли свой триколор со здания Херсонской областной государственной администрации.
По его словам, сейчас, когда россияне сняли охрану со здания обладминистрации и свой триколор, для людей это имело очень большое психологическое значение. Ведь было очень грустно, когда оккупанты снимали с этого здания украинский флаг.
Поэтому обстоятельство, что она там исчезла, оно действительно поддержало наших людей очень сильно,
– подчеркнул Соболевский.
Он отметил, что на самом деле захватчики уже фактически не используют здание обладминистрации, считая его опасным. Хотя сначала там размещалась "военная комендатура" и "военное руководство" оккупантов. А в части ее помещений россияне проводили допросы наших людей.
Заместитель председателя Херсонского облсовета добавил, что это здание фактически было ограблено дважды. В первый раз это сделали оккупанты перед тем, как его покидали, повывозив оттуда все, что имело ценность. Затем, когда со здания сняли охрану, его ограбили маргиналы.
Можно ли переправиться с левого на правый берег
Соболевский рассказал, что россияне фактически остановили всю навигацию по Днепру, поэтому у людей нет возможности переправляться с левого на правый берег. Остается только возможность выехать на левый берег речного порта коммунальным транспортом.
Но вернуться у людей уже нет возможности. То есть с левого берега на правый они не возят людей и не перевозят машины,
– отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.
Он отметил, что понтонную переправу у Антоновского моста сейчас используют исключительно в интересах оккупантов, потому что гражданских туда не допускают вообще.
Сам мост, по словам Соболевского, сейчас, как говорится, стал пешеходным, поскольку проехать там можно легковым автотранспортом. В то же время сложно сказать, какую нагрузку он может выдержать, ведь ВСУ регулярно наносили по нему удары. Однако оккупанты постоянно пытались осуществлять какие-то ремонтные работы.
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Как оккупанты осуществляют депортацию людей
Соболевский отметил, что российские захватчики сейчас сосредоточили усилия по депортации населения из Каховки, Новой Каховки и Голой Пристани.
В Херсоне, к счастью, не было массово зафиксировано само применение насилия к людям, но они создали такие условия, что люди просто вынуждены были выезжать,
– сказал заместитель председателя Херсонского облсовета.
То есть, подчеркнул он, в городе начали закрывать продуктовые магазины, аптеки и даже медицинские учреждения, а врачей оккупанты заставляли переезжать на левый берег.
Соболевский добавил, что там все еще остаются в большом количестве люди, отказавшиеся уезжать, понимая, что потом вернуться домой будет очень тяжело. Сами же коллаборанты сейчас находятся в основном в Геническе и Скадовске.
Какая сейчас ситуация в Херсонской области: коротко
- Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонщину и добились значительных успехов в этом направлении. Следовательно, уже к концу осени они могут освободить захваченный россиянами Херсон.
- В течение нескольких дней появляется информация о том, что оккупанты бегут с правого берега Херсонщины. В командовании "Юг" подтвердили, что россияне действительно вывозят живую силу и технику с правого берега Херсона.
- Оказалось, что российские захватчики рассказывали херсонцам "страшилки" о ВСУ, которые будут уничтожать город, взрывать ГЭС, чтобы затопить территории. Так оккупанты принуждали людей фактически к депортации.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты не готовы покидать Херсон. Более того, их "подготовка" к выходу является информационной операцией.
- Российские захватчики в это время возводят фортификационные сооружения на левом берегу Днепра. По словам депутата Херсонского областного совета, военнослужащего ТрО Сергея Хланя, оккупанты стягивают новых мобилизованных в Херсон.