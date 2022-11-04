Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Михаил Притула. Он отметил, что российские оккупанты не учитывают количество жизней своих военных, которые будут там уничтожены.
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Процесс уничтожения оккупантов в Херсонской области идет
Притула отметил, что все хорошо, а Вооруженным Силам Украины нужно уничтожать оккупантов там, где они есть. В то же время, нам также нужно беречь себя и свой народ.
Удался план, все нормально. Идет процесс их уничтожения. Поймите, что 40 тысяч – это очень маленькая численность для удержания такой обширной территории,
– подчеркнул военный эксперт.
По его мнению, эти 40 тысяч, скорее всего, сожмутся и будут пытаться удержать плацдарм возле Херсона для будущих планов. Они бросают туда "чмобиков" практически на выживание, именно неподготовленный личный состав, а офицеров там уже нет. Россияне сейчас что-то готовят на левобережье Днепра для того, чтобы остановить украинскую армию.
Почему россияне накопили войска в Херсоне и хватит ли их там: смотрите видео
Почему россияне хотят удержать плацдарм на правобережье
Притула считает, что на самом деле это не оборона Херсона, а идет система обороны Крыма. Ведь оккупанты понимают, что если потеряют Херсон, то дальше уже пойдет лавина и они будут вынуждены откатываться, после чего пойдет борьба за Крым.
То, что они бросать туда будут "чмобиков" большое количество, это очевидно. Для того чтобы их туда бросить, нужно удерживать какой-то плацдарм на правом берегу – вот они это и делают,
– сказал военный эксперт.
Он отметил, что оккупанты не учитывают количество жизней своих военных, которые будут уничтожены. Если нужно будет – то оккупанты бросят туда 100 тысяч, ведь они не жалеют своих людей. Россияне родились для того, чтобы умереть, а мы родились – чтобы жить. И это наше принципиальное отличие от них.
Какая сейчас ситуация в Херсонской области: коротко
- Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонщине и добились значительных успехов на этом направлении. Следовательно, уже к концу осени они могут освободить захваченный россиянами Херсон.
- На протяжении нескольких дней появляется информация о том, что оккупанты бегут с правого берега Херсонщины. В командовании "Юг" подтвердили, что россияне действительно вывозят живую силу и технику с правого берега Херсона.
- Оказалось, что российские захватчики рассказывали херсонцам "пугалки" об ВСУ, которые якобы будут уничтожать город, взрывать ГЭС, чтобы затопить территории. Так оккупатны фактически принуждали людей к депортации.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты не готовы покидать Херсон. Более того, их "подготовка" к выходу является информационной операцией.
- Российские захватчики в это время возводят фортификационные сооружения на левом берегу Днепра. По словам депутата Херсонского областного совета, военнослужащего ТРО Сергея Хланя, оккупанты стягивают новых мобилизованных в Херсон.