Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Михаил Притула. Он отметил, что российские оккупанты не учитывают количество жизней своих военных, которые будут там уничтожены.

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Процесс уничтожения оккупантов в Херсонской области идет

Притула отметил, что все хорошо, а Вооруженным Силам Украины нужно уничтожать оккупантов там, где они есть. В то же время, нам также нужно беречь себя и свой народ.

Удался план, все нормально. Идет процесс их уничтожения. Поймите, что 40 тысяч – это очень маленькая численность для удержания такой обширной территории,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, эти 40 тысяч, скорее всего, сожмутся и будут пытаться удержать плацдарм возле Херсона для будущих планов. Они бросают туда "чмобиков" практически на выживание, именно неподготовленный личный состав, а офицеров там уже нет. Россияне сейчас что-то готовят на левобережье Днепра для того, чтобы остановить украинскую армию.

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Почему россияне хотят удержать плацдарм на правобережье

Притула считает, что на самом деле это не оборона Херсона, а идет система обороны Крыма. Ведь оккупанты понимают, что если потеряют Херсон, то дальше уже пойдет лавина и они будут вынуждены откатываться, после чего пойдет борьба за Крым.

То, что они бросать туда будут "чмобиков" большое количество, это очевидно. Для того чтобы их туда бросить, нужно удерживать какой-то плацдарм на правом берегу – вот они это и делают,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что оккупанты не учитывают количество жизней своих военных, которые будут уничтожены. Если нужно будет – то оккупанты бросят туда 100 тысяч, ведь они не жалеют своих людей. Россияне родились для того, чтобы умереть, а мы родились – чтобы жить. И это наше принципиальное отличие от них.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области: коротко