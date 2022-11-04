Об этом 24 канала рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские оккупанты организовали там логистику и накопили много своих элементов обеспечения.

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Чем важна Снегиревка

Гуменюк отметила, что временный оккупированный город Снигиревка расположен в Николаевской области.

Там, действительно, есть значение определенное и географические особенности отвоевывания этого направления. В частности, и связанные с ландшафтом, и связанные с узловым сечением логистических маршрутов,

– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".

Кроме того, по ее словам, враг организовал там логистику и накопил многие элементы обеспечения. Но горением 6 цистерн с горючим, ударами по складам с боеприпасами и техникой и, в частности, по размещению одного из подразделений ВСУ метко подкорректировали огневым контролем их количество и целесообразность.

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Что известно о событиях в Херсонской области

Гуменюк отметила, что после наших ударов оккупанты начали проводить там определенные передислокации, переезжать в другие населенные пункты, но по этому направлению все еще продолжается работа ВСУ.

Кроме того, на самой Херсонщине действительно продолжаются бои и продолжается контрбатарейное противостояние,

– сказала спикер ОК "Юг".

Потому что, добавила она, прямого столкновения в Херсонской области пока не происходит из-за того, что это нецелесообразно ни по ландшафту, ни по порядку ведения боевых действий.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области: коротко