Об этом 24 канала рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские оккупанты организовали там логистику и накопили много своих элементов обеспечения.
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Чем важна Снегиревка
Гуменюк отметила, что временный оккупированный город Снигиревка расположен в Николаевской области.
Там, действительно, есть значение определенное и географические особенности отвоевывания этого направления. В частности, и связанные с ландшафтом, и связанные с узловым сечением логистических маршрутов,
– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".
Кроме того, по ее словам, враг организовал там логистику и накопил многие элементы обеспечения. Но горением 6 цистерн с горючим, ударами по складам с боеприпасами и техникой и, в частности, по размещению одного из подразделений ВСУ метко подкорректировали огневым контролем их количество и целесообразность.
Гуменюк раскрыла детали пылания вражеских складов на Юге и рассказала о важности Снегиревки: смотрите видео
Что известно о событиях в Херсонской области
Гуменюк отметила, что после наших ударов оккупанты начали проводить там определенные передислокации, переезжать в другие населенные пункты, но по этому направлению все еще продолжается работа ВСУ.
Кроме того, на самой Херсонщине действительно продолжаются бои и продолжается контрбатарейное противостояние,
– сказала спикер ОК "Юг".
Потому что, добавила она, прямого столкновения в Херсонской области пока не происходит из-за того, что это нецелесообразно ни по ландшафту, ни по порядку ведения боевых действий.
Какая сейчас ситуация в Херсонской области: коротко
- Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонщину и добились значительных успехов в этом направлении. Следовательно, уже к концу осени они могут освободить захваченный россиянами Херсон .
- На протяжении нескольких дней появляется информация о том, что кафиры бегут с правого берега Херсонщины . В командовании "Юг" подтвердили, что россияне действительно вывозят живую силу и технику с правого берега Херсона.
- Оказалось, что российские захватчики рассказывали херсонцам "пугалки" об ВСУ, которые будут уничтожать город, взрывать ГЭС, чтобы затопить территории. Так кафиры заставляли людей фактически к депортации .
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что кафиры не готовы покидать Херсон . Более того, их "подготовка" к выходу является информационной операцией.
- Российские захватчики в это время возводят фортификационные сооружения на левом берегу Днепра. По словам депутата Херсонского областного совета, военнослужащего ТРО Сергея Хланя, оккупанты взимают новых мобилизованных в Херсон.