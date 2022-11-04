Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что этот участок фронта наиболее таинственной как с нашей стороны, так и со стороны противника.

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Снигиревка является ключевым пунктом

Молчанов отметил, что там расположено очень много складов, узловая железнодорожная станция и промзона, которую на протяжении полугода поражали из артиллерии. То есть оккупанты всегда несли там значительные потери относительно запасов и постоянно были вынуждены пополнять их по дороге, ведущей из Херсона.

Снигиревка, действительно, является ключевым пунктом, в частности, была по крайней мере и для поставки группировки, расположенной к востоку от реки Ингулец. Вдоль нее там 4 деревни под их контролем,

– заявил херсонский активист.

Он отметил, что этот участок фронта наиболее таинственный. К тому же как с нашей стороны, так и оккупанты мало что о ней сообщают. И этот участок, действительно, очень важен.

Чем важна для фронта Снигиревка

Молчанов отметил, что сама Снигиревка сильно выдвигается за возможные оборонительные позиции русских войск. Значительная часть фронта сейчас находится на Херсонском направлении, а именно – к западу от Снигиревки проходит по каналу Ингулец – Николаев.

Что касается оставления самой Снегиревки. Это город, это единственный город Николаевской области, который сейчас оккупирован,

– сказал активист.

По его словам, соответствующие слухи об этом ходят очень давно и среди самих оккупантов, в том числе 205 бригады, главные силы которой сейчас там расположены – еще 2 недели назад оттуда вывели ее командный состав. Однако постоянная ротация и пополнение противника не дают уверенности в том, что на этот раз эти слухи окажутся более правдивыми.

Чем важна для фронта Снигиревка и что приведет к ее потере россиянами: смотрите видео

Что приведет к потере россиянами Снигиревки

Молчанов напомнил, что российские оккупанты подготовили линию обороны вдоль крайней деревни в Николаевской области – Александровка, расположенной к югу от Снигиревки на дороге в Херсон.

Отступление не только от Снигиревки, но и от канала на этом южном фланге повлечет за собой практически потерю россиянами около 60 населенных пунктов,

– отметил херсонский активист.

Он отметил, что сейчас для этого сложились объективные предпосылки – у россиян сейчас нет оперативных тылов, из-за чего они находятся в прострации, понимая, что с снабжением у них все очень плохо.

Поэтому, резюмировал он, учитывая это, стоящие там русские прямо говорят, что даже для оборонных боев у них есть запасов всего на 2 недели. Но это при условии, что по ним не ударят и не подорвут. Если подвоз новых запасов станет невозможным, то можно ожидать скорый "жест доброй воли".

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