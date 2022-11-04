Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, що ця ділянка фронту є найбільш утаємниченою як з нашого боку, так і з боку противника.

Зверніть увагу Росіяни підривають вишки на Херсонщині, але шкодять самим собі, – активіст

Снігурівка є ключовим пунктом

Молчанов зазначив, що там розташовано дуже багато складів, вузлова залізнична станція та промзона, яку впродовж пів року уражали з артилерії. Тобто окупанти завжди зазнавали там значних втрат щодо запасів і постійно були змушені поповнювати їх дорогою, що веде з Херсона.

Снігурівка, дійсно, є ключовим пунктом, зокрема, була принаймні, й для постачання угруповання, яке розташоване на схід від річки Інгулець. Вздовж неї там 4 села під їхнім контролем,

– заявив херсонський активіст.

Він зауважив, що ця ділянка фронту є найбільш утаємниченою. До того це як із нашого боку, так і окупанти мало що про неї повідомляють. І ця ділянка, дійсно, є дуже важливою.

Чим важлива для фронту Снігурівка

Молчанов зауважив, що сама Снігурівка сильно висувається за можливі оборонні позиції російських військ. Значна частина фронту зараз перебуває на Херсонському напрямку, а саме – на захід від Снігурівки проходить по каналу Інгулець – Миколаїв.

Що стосується залишення самої Снігурівки. Це місто, це єдине місто Миколаївської області, яке зараз окуповане,

– сказав активіст.

За його словами, відповідні чутки про це ходять дуже давно і серед самих окупантів, зокрема, 205 бригади, головні сили якої зараз там розташовані, – ще 2 тижні тому звідти вивели її командний склад. Однак постійна ротація та поповнення противника не дають впевненості в тому, що цього разу ці чутки виявляться більш правдивими.

Чим важлива для фронту Снігурівка та що спричинить її втрата росіянами: дивіться відео

Що спричинить втрата росіянами Снігурівки

Молчанов нагадав, що російські окупанти підготували лінію оборони вздовж крайнього села на Миколаївщині – Олександрівка, яке розташоване на південь від Снігурівки на дорозі до Херсона.

Відступ не тільки від Снігурівки, але й від каналу на цьому південному фланзі спричинить практично втрату росіянами близько 60 населених пунктів,

– зазначив херсонський активіст.

Він зауважив, що зараз для цього склалися об'єктивні передумови – у росіян зараз немає оперативних тилів, через що вони перебувають у прострації, розуміючи, що з постачанням у них все дуже погано.

Тому, резюмував він, з огляду на це, росіяни, які там стоять, прямо кажуть, що навіть для оборонних боїв у них є запасів лише на 2 тижні. Але це за умови, що по них не вдарять та не підірвуть. Якщо підвезення нових запасів стане неможливим, то можна очікувати на швидкий "жест доброї волі".

Яка зараз ситуація на Херсонщині: коротко