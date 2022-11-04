Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, росіяни значною мірою залежать від того ж самого мобільного зв'язку.

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Росіяни залишають себе ж без зв'язку на Херсонщині

Молчанов зазначив, що загарбники спочатку демонтували українське обладнання з вишок мобільного зв'язку й поставили натомість своє. Потім російські мобільні оператори за допомогою них надавали вже свої послуги.

Хоча якість зв'язку була від початку дуже поганою, зараз вона поступово погіршується. А це залишився зараз єдиний канал зв'язку для херсонців на окупованій території,

– заявив херсонський активіст.

Адже, за його словами, стаціонарний провідний інтернет російські окупанти просто знищують, перерубуючи кабелі, зокрема й ті, що йшли із Криму.

Отже, зараз вони валять ті вишки, які давали їхній власний мобільний інтернет і зв'язок,

– сказав Молчанов.

Він додав, що через це багато херсонців залишилися вже абсолютно без жодного зв'язку, а у решти він просто поки що погіршився, але все ще попереду.

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Окупанти сприяють якнайшвидшому відступу свого війська

Молчанов заявив, що росіянам можна було б не робити цього в тилу своїх же військ, адже підірвати вишки вони могли би у будь-який момент. Наразі в окупантів є дефіцит рацій, до того ж вони не можуть ними користуватися через те, що їх слухають.

Тобто росіяни так само залежать значною мірою від того ж самого мобільного зв'язку. І унеможливлюючи зв'язок навіть власних військ, вони так ще більше сприяють рішенню про його якнайшвидший відступ,

– зазначив херсонський активіст.

Хоча, зауважив він, не мають зв'язку також й українці, тому не можуть, наприклад, передавати в реальному часі координати ворожих пересувань. А за зізнанням колаборанта Стрємоусова, на правому березі залишилися лише "нацисти" та "почекуни". Бо він раніше був закликав усіх евакуюватися.

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