Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, що на лівому березі накопичується все більше військ та артилерії й у разі чого окупанти можуть спробувати нею знищувати Херсон.

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Чи готуються росіяни до вуличних боїв у Херсоні

Молчанов зазначив, що наразі не видно, щоб російські окупанти готувалися до вуличних боїв у Херсоні. У самому місті їх поменшало – практично зникли цивільні та каральні загони, так само зменшилася кількість російських військових.

Це означає, що вони, мабуть, перекинули їх ближче до лінії фронту й наразі готуються не так до вуличних, як до боїв по лініях оборони, які вони побудували. Одна з них іде навколо Херсона, по його околицях, по Верьовчиній Балці,

– заявив херсонський активіст.

Але, зауважив він, про вуличні бої наразі не мовиться, хоч є певні ознаки підготовки окремих будівель, але малоймовірно, що росіяни серйозно розглядають протистоянь у місті.

Молчанов зауважив, що на лівому березі накопичується все більше військ та артилерії й у разі чого окупанти можуть спробувати нею знищувати Херсон, адже звідти місто добре видно.

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Як окупанти здійснюють евакуацію

Молчанов зауважив, що загарбники певний час заселялися в Херсоні до будинків, які залишили евакуйовані ними ж люди. Але це не системно, на відміну від лівого берега.

З правого берега вони евакували за власною звітністю 36 тисяч осіб, фактично вони могли евакуювати не більш ніж 16 тисяч осіб через пропускну здатність тих переправ, які у них є,

– сказав херсонський активіст.

Водночас, за його словами, на лівому березі останні дні спостерігається примусова депортація людей з будинків, які розташовані ближче до Дніпра. Росіяни оголосили там про обовязкову евакуацію 15-кілометрової зони, до того ж на всій довжині Херсонської області. Приводом для цього вони назвали можливий підрив українцями Каховської греблі.

Активіст розповів, що раніше була масово практика отримання розписок від тих, хто не хоче евакуюватися із вказанням своїх персональних даних, але останніми днями це проводиться вже примусово без жодних розписок, тому у людини є два варіанти – піти в підвал або виїхати за російськими правилами.

Вся лівобережна Херсонщина зараз дуже щільно окупована не тільки російськими військовими, але й каральними підрозділами, які здійснюють оцю примусову депортацію,

– зазначив Молчанов.

Тому, на його думку, Червоному Хресту, який є чи не єдиним міжнародним органом, що здатен зараз хоч якось працювати на території Росії, варто було би звернути увагу на евакуйованих, бо частина з них не має жодних намірів залишатися в Росії.

Він додав, що цим людям треба допомогти евакуюватися чи в країни Євросоюзу, чи в Грузію, бо більшість із них просто не має коштів, адже від них вимагали взяти тільки якісь невеликі речі, залишивши все вдома, куди одразу ж вселяються російські окупанти.

Яка зараз ситуація на Херсонщині: коротко